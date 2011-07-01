Львовская область планирует экспортировать семена рапса в Бельгию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе сообщил глава Львовской государственной областной государственной администрации Михаил ЦИМБАЛЮК.

“Сегодня есть конкретные предложения, сейчас ожидаем подписания договора о намерениях сотрудничества в рамках закупки семян рапса”, - сказал он.

М.ЦИМБАЛЮК не уточнил название бельгийской компании, которая выразила заинтересованность в приобретении семян рапса, отметив лишь, что речь идет об объемах экспорта в десятки тысяч тонн.

“Я уже дал поручение своему заместителю по аграрным вопросам Ивану СТЕФАНИШИНУ изучить, какова потребность в сбыте у тех предприятий, которые на нашей территории сеют рапс”, - сказал глава Львовской облгосадминистрации.

“Хотя мое личное отношение очень осторожное, мы знаем, насколько эта техническая культура истощает землю, но не настолько, чтобы ее не сеять. Напротив, если соблюдать севообороты, эта техническая культура также является необходимой в процессе выращивания сельскохозяйственной продукции”, - добавил М.ЦИМБАЛЮК.

Губернатор также сообщил, что в ходе трехдневного визита в Бельгию он получил ряд других предложений относительно инвестиций в экономику региона, в частности, по строительству ветряных и гидроэлектростанций, а также экспорта подсолнечного масла.