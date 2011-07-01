Украина с 1 июля ввела пошлины на экспорт зерна.

Ставки экспортной таможенной пошлины утверждены: на пшеницу и смесь пшеницы и ржи (меслин), полбу – в размере 9%, но не менее 17 евро за 1 тонну, на ячмень – 14%, но не менее 23 евро за тонну и на кукурузу – 12%, но не менее 20 евро за тонну.

Указанная норма действует до 1 января 2012 года.

Напомним, Верховная Рада Украины 19 мая приняла Закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и утверждении ставок вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур». Законом вводится до конца года вывозная пошлина от 9 до 14% на зерновые культуры.

Украинские аграрные организации 24 мая т.г. обратились с открытым обращением к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой ветировать введение экспортных пошлин на зерно. "По подсчетам экспертов, если данный закон вступит в силу, то крестьяне в ценах, которые сложились на текущий момент, потеряют, по крайней мере, 6 млрд. грн.", - заявил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид КОЗАЧЕНКО.