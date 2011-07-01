Экспорт зерна в 2010-2011 МГ составил почти 12 млн. тонн – УАК

В прошлом маркетинговом году (с июля 2010 по июнь 2011 гг. - УНИАН) зернотрейдеры экспортировали 11 млн. 950 тыс. тонн зерна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации, об этом заявил генеральный директор конфедерации Сергей СТОЯНОВ.

При этом он сообщил, что переходные остатки зерновых составят около 7,5 млн. тонн.

По данным С.СТОЯНОВА, в июне экспорт зерна составил 1 млн. 340 тыс. тонн, в частности, пшеницы - более 600 тыс. тонн, ячменя - более 240 тыс. тонн, кукурузы - более 460 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики прогнозирует объем украинского экспорта зерновых в 2011-2012 маркетинговом году на уровне 20-25 млн. тонн зерна.