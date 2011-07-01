Завтра в Украине снова ожидаются дожди с грозами

Завтра, 2 июля, в Украине сохранится дождливая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы, в западных, а днем и в центральных областях местами сильный дождь, ночью в Волынской, Ривненской, Житомирской областях очень сильные дожди, лишь в восточных областях преимущественно без осадков.

Ветер западный, на юге - юго-западный, 7-12 м/с, в южной части и в центральных областях местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 19-24°, на востоке и в Крыму 22-27°, в западных областях 14-19°; на высокогорье Карпат ночью 3-8°, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, дожди, местами грозы. Температура ночью по области 11-16°, днем 19-24°, в Киеве ночью 13-15°, днем 20-22°.

Сегодня, 1 июля, температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в районе Одессы, Ялты и Алушты 10-14°, в Феодосии 17°; в Днепре возле Киева - 20°.