В Полтавской области с 1 июля на 11% подорожал хлеб

В Кременчуге и Комсомольске (Полтавская обл.) с сегодняшнего дня на 11%, или на 25 коп., — до 3 грн. подорожала буханка белого хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на аппаратном совещании начальник управления развития торговли и предпринимательства Кременчугского горисполкома Людмила ЖОРНЯК.

По ее словам, Кременчугский хлебокомбинат сегодня известил руководство Кременчуга о повышении цены на хлеб.

«Ранее они в своем письме всегда указывали все новые цены на разные сорта хлеба. Сейчас указали, что повысилась цена на белый хлеб. Однако мы уже знаем, что цена выросла на всю их продукцию», - сказала Л.ЖОРНЯК.

Она также сообщила, что основная причина повышения цены на хлеб — повышение цены на газ.

Мэр Кременчуга Олег БАБАЕВ заявил, что руководство города и области уже готовит проверку на хлебокомбинате, так как считает, что причин для роста цены на хлеб нет.

Справка УНИАН. Кременчугский хлебокомбинат является монополистом по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщанском, Кобелякском районах области.

ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличило производство на 9% - до 14 тыс. 731 т.

ОАО "Кременчугский хлебокомбинат" в 2010 г. получил 625 тыс. грн. прибыли против 372 тыс. грн. убытков в 2009 г.