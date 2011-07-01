Похолодание задержало дозревание озимых зерновых – Минагропрод

Состояние озимых зерновых культур остается удовлетворительным, но большое количество осадков, снижение температурного режима и высокая относительная влажность воздуха несколько задержали дозревание большинства озимых культур, которые находятся в фазе молочно-восковой и восковой спелости зерна. На отдельных площадях наблюдается частичное полегание посевов.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Вместе с тем отмечается, что изменение агрометеорологических условий способствовало улучшению ситуации с состоянием сельхозкультур, особенно поздних зерновых, технических, овоще-бахчевых и картофеля - на многих площадях прекратилась засуха и пополнились влагозапасы почвы до хороших и оптимальных значений.

По данным Укргидрометцентра, в июле средняя месячная температура ожидается на 2 градуса выше нормы, лишь в восточных областях, Приазовье и Крыму близко к норме. Месячная сумма осадков предполагается в пределах нормы, лишь в западной части несколько выше, а в восточных областях - ниже нормы.