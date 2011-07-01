Украина экспортировала 12,1 млн. тонн зерна в 2010-2011 МГ – УАК

Украина экспортировала 12,1 млн. тонн зерна в 2010-2011 маркетинговом году.

Такие итоговые данные сезона сообщила УНИАН пресс-служба Украинской аграрной конфедерации со ссылкой на генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА.

По данным УАК, в июне Украина таки отгрузила на внешние рынки 1,5 млн. тонн зерна, в том числе 700 тыс. тонн пшеницы, 500 тыс. тонн кукурузы и свыше 260 тыс. тонн ячменя.

«Таким образом, суммарный экспорт украинских зерновых из урожая 2010 года составил 12,1 млн. тонн, в том числе пшеницы – 4 млн. тонн, ячменя – 2,7 млн. тонн, кукурузы – 5 млн. тонн», – сообщил С.СТОЯНОВ.