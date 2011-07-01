ЕБРР удвоил кредитную линию для UkrFarm

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличил вдвое кредитную линию, которая была предоставлена в 2010 году, для UkrFarm Funding Limited – до 40 млн. долл.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном УНИАН.

«Банк предоставляет кредитную линию компании UkrFarm Funding Limited, которая использует ее для финансирования более 70 сельскохозяйственных компаний, ведущих деятельность на севере страны. Компания UkrFarm полностью принадлежит зарегистрированному холдингу «Украинские аграрные инвестиции» (УАИ), основным акционером которого является «Ренессанс Груп».

Предоставленные средства будут направлены на повышение эффективности использования и урожайности земель, которые уже обрабатываются, а также обеспечит возврат в сельскохозяйственный оборот еще 50 000 га земли, в результате чего общий банк сельскохозяйственных земель компании UkrFarm увеличится до 300 000 га до конца 2013 г.

Справка УНИАН. Цель деятельности ЕБРР, собственниками которого являются 61 страна и два межгосударственных учреждения, состоит в содействии переходу от центрального планирования к рыночной экономике в странах от Центральной Европы до Средней Азии.

ЕБРР по состоянию на 30 июня 2011 г. взял на себя обязательства по предоставлению в Украине более 6,5 млрд. евро (9,3 млрд. долл. США) в рамках 276 проектов.