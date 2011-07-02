Присяжнюк: после реформы иностранцам не разрешат покупать землю

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заверяет, что законопроектом о рынке земли не предусмотрено право иностранцев на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом министр заявил эфире ток-шоу «Шустер-Live» в пятницу.

По его словам, правительство стоит на позиции, что право покупать землю будут иметь только граждане Украины и государство.

При этом, добавил Н.ПРИСЯЖНЮК, государство считает, что крестьяне не должны прибегнуть к массовой продаже земли, поскольку их паи с годами будут приносить все больше и больше прибыли.

"Если будет завершена земельная реформе и принят закон о рынке земли, право купли-продажи будут иметь только гражданин Украины и государство в виде Государственного земельного фонда", - отметил он.

Н.ПРИСЯЖНЮК назвал безосновательными упреки, что после земельной реформы иностранцам разрешат покупать сельхозземлю.

"Этим законом предусмотрено, что ни юридическим лицам, ни иностранным гражданам право покупать землю не будет предоставлено. Вообще не будет предоставлено", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 17 июня В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что с 2012 года в Украине будет работать рынок земли.

Кабинет министров Украины 20 июня одобрил законопроект «О рынке земель».