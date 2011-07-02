Завтра в Украине снова пройдут дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 3 июля будет облачно с прояснениями. В западных областях временами дожди, днем местами сильные дожди; температура ночью 5-10°, днем 13-18°. В северных и большинстве центральных областей кратковременные дожди (днем местами); температура ночью 11-16°, днем 18-23°.

В Крыму, южных, восточных и Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, отдельные грозы; температура ночью 14-19°, днем 24-29°. Ветер в Украине западный, юго-западный, 7-12 м/с, на западе днем местами порывы 15-18 м/с.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (днем местами). Ветер преимущественно западный, 7-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 18-23°.

В столице облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (днем местами). Ветер преимущественно западный, 7-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

2 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-23°, в районе Одессы, Ялты и Феодосии 13-16°, в Алуште 11°; в Днепре возле Киева 20°.