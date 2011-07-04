Компания Nemiroff возобновила выпуск продукции

С 4 июля вновь запущено производство на ДП УВК «Nemiroff», простаивавшее с 23 мая в результате силового захвата предприятия частью акционеров.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила генеральный директор ДП УВК «Nemiroff» Алла ГЛУСЬ.

По словам А.ГЛУСЬ, 1 июля завод компании был разблокирован с помощью правоохранительных органов для выполнения решения суда о ее восстановлении в должности гендиректора. Безотлагательно А.ГЛУСЬ начала решать вопрос запуска производства.

Как отметила А.ГЛУСЬ, «первая продукция, произведенная под брендом Nemiroff, будет отгружена дистрибуторам в Украине для выполнения компанией своих обязательств и ликвидации дефицита напитков бренда на торговых полках, наметившегося в последние дни».

«С сегодняшнего дня мы начинаем работать в три смены. Уверены, что тот ущерб, который нанесен поставщикам, партнерам и государству из-за остановки производства, может быть компенсирован уже через месяц работы предприятия», - заявила А.ГЛУСЬ.

Справка УНИАН. Nemiroff Холдинг – один из крупнейших мировых производителей алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира.

Производственные мощности компании: 2 ликеро-водочных завода расположены в городе Немиров (Винницкая область, Украина). Розлив продукции в России осуществляется на мощностях ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» (входит в ФГУП «Росспиртпром»). С октября 2010 продукция международного бренда Nemiroff производится в Республике Беларусь на мощностях Республиканского унитарного предприятия «Минск Кристалл» (входит в структуру концерна «Белгоспищепром»).

В структуру холдинга входят Управляющая компания Nemiroff, Украинская водочная компания Nemіroff, Дочернее предприятие (ДП) «Алко Инвест», Торговое представительство Nemіroff в России и Торговое представительство Nemіroff в Польше, а также Nemiroff International со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).