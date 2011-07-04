Еврокомиссия предоставит Северной Корее помощь продовольствием на 10 млн. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Предполагается, что помощь будет направлена в северные и восточные провинции страны, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с продовольствием. При этом основными получателями помощи должны стать дети, беременные женщины, госпитализированные и пожилые люди.

Еврокомиссия пообещала осуществлять строгий мониторинг на всем пути доставки помощи и заявила о готовности прекратить оказание помощи в случае, если продовольствие не достигнет адресатов.

«Мы просто не можем позволить людям умирать от голода, и поэтому мы обязались следить за доставкой на всех этапах», - заявила комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и ответа на кризисы Кристалина ГЕОРГИЕВА.

Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, в последние месяцы ситуация с продовольствием в КНДР сильно ухудшилась, а содержание зерновых в предоставляемых государством продовольственных пайках сократилось с 400 г на человека в день в начале апреля до 150 г в июне.