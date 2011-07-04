Завтра в Украине снова ожидаются дожди, местами грозы

Завтра в Украине ожидаются дожди, местами грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных областях ветер будет северо-западным, 5-10 м/с, температура ночью 6-11°, днем 14-19°, на Закарпатье до 22°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° тепла.

На остальной территории Украины ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 19-24°, в Крыму и Приазовье до 26°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-24° (в районе Одессы, Ялты, Феодосии и Алушты 16-18°), в Днепре возле Киева 20°.