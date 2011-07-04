Затяжные дожди снизили урожай ранних зерновых – Укргидрометцентр

Затяжные дожди несколько снизили урожай ранних зерновых, но положительно повлияли на состояние технических культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

«Официальный прогноз мы составляем 25 июня, по этому прогнозу мы ожидали валовый сбор (зерна – УНИАН) 43 млн. тонн. Официально мы уточняем прогноз 22 июля, и я думаю, что мы его уменьшим, но ненамного, возможно, на 1 млн. тонн», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По ее словам, наибольшие потери урожая понесут области, где осадки были наиболее интенсивными. «Экспертная оценка позволяет мне сказать, что на территории Кировоградской, Черкасской, определенных районов Киевской, северных районов Николаевской, где эти явления были наиболее интенсивными, потери урожая могут достичь 15-20%, но это не касается всей Украины», - уточнила она.

Т.АДАМЕНКО сообщила, что за 10-12 дней дождей выпало 2,5-3,5 месячной нормы, и «можно говорить не об эффективности этих осадков, а об убытках». Эти погодные условия совпали с созреванием зерна ранних зерновых. По словам специалиста, сильные дожди, высокая влажность воздуха, переувлажнение почвы сделали невозможным выход техники на поля, а на сегодня на большинстве площадей зерно озимой пшеницы достигло восковой, а местами и полной зрелости, и каждый день задержки с уборочными работами приводит к потерям урожая. Кроме того, если не собрать вовремя урожай, появляется угроза прорастания зерна в колосе, что ухудшит его качество и уменьшит содержание клейковины и снизит хлебопекарские свойства. В районах, где сумма осадков превысила 100 мм, сложились условия для уменьшения натуры зерна. Кроме того, погодные условия привели к полеганию посевов. «По оценкам наших метеорологических станций, которые проводят мониторинг состояния посевов, на сегодня на территории центральных областей площадь полегания ранних хлебов достигает до 20% поля, а там, где отмечались наиболее интенсивные ливни, там до 40-60%. Это в дальнейшем будет усложнять работу техники», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

При этом она подчеркнула, что прошедшие дожди обеспечили хорошие условия для развития технических культур. «В более выигрышном положении оказались такие культуры, как кукуруза, подсолнечник и сахарная свекла. Площади под ними оптимально увлажнены, и с прекращением дождей и повышением температуры, особенно для подсолнечника и кукурузы сложатся очень благоприятные условия», - сообщила Т.АДАМЕНКО.