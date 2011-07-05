Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, ночью на Волыни, днем в Карпатах, Прикарпатье и Закарпатье местами сильные дожди.

В восточных областях, Приазовье и Крыму без осадков, только днем на востоке местами небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°, в западных областях 16-21°; в южной и восточной части ночью 12-17°, днем 23-28°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 5-10° тепла.

В Киевской области в среду ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-22° (в районе Алушты 13°, Ялты 16°), в Азовском море 23-25°; в Днепре возле Киева 20°.