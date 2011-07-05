Минагропрод прогнозирует увеличение доли фуражного зерна из-за ливней

Министерство агарной политики прогнозирует увеличение доли фуражного зерна в урожае 2011 года из-за ливней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Конечно, из-за дождей продовольственное зерно будет уменьшено», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что на сегодня специалисты проводят расчеты и до конца недели эти показатели будут известны.

По словам министра, на сегодня из-за затянувшихся дождей на полях уже отмечаются такие негативные факты, как прорастание пшеницы в колосе. «Уже критическая масса дождей накопилась, и мы надеемся на прогнозы синоптиков Гидрометцентра, согласно которым в среду-четверг циклон дождей закончится. И будем надеяться, что нам удастся собрать объем урожая, который прогнозировали», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК, отметив, что на сегодня министерство не снижало прогноз валового сбора зерна.

При этом министр выразил надежду, что прошедшие дожди дают надежду рассчитывать на хороший урожай сахарной свеклы и кукурузы.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, урожай зерна в текущем году составит 45 млн. тонн.