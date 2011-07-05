Аграрии намолотили 1,8 млн. тонн зерна

В Украине по данным на 5 июля ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 650 тыс. га при прогнозе 11,4 млн. га (6% от прогноза), намолочено 1,8 млн. тонн зерна при урожайности 28,1 ц/га (в 2010 г. - 24,6 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Озимый ячмень обмолочен на площади 562 тыс. га (47%), намолочено 1,6 млн. тонн зерна при урожайности 28,1 ц/га (24,4 ц/га). Начат сбор озимой пшеницы на площади 22 тыс. га, намолочено 71 тыс. тонн зерна при урожайности 32 ц/га (27,5 ц/га).

Горох обмолочен на площади 7 тыс. га, намолочено 10 тыс. тонн, урожайность 14,1 ц/га (17,9 ц/га). Озимый рапс обмолочен на площади 34 тыс. га, намолочено 34 тыс. тонн при урожайности 10 ц/га.

В Министерстве отмечают, что массовая уборка зерновых культур и рапса сдерживается неблагоприятными погодными условиями.

По уточненным данным регионов, в текущем году к сбору подлежит 12,4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (в том числе пшеницы – 6766 тыс. га; ячменя – 3814 тыс. га; ржи – 290 тыс. га; овса – 295 тыс. га; гороха – 280 тыс. га; рапса – 912 тыс. га). По прогнозам министерства, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 6 млн. тонн больше 2010 года), в том числе пшеницы – 19,1 млн. тонн (на 2,3 млн. тонн больше), ячменя – 8,2 млн. тонн (на 260 тыс. тонн меньше), гречихи – 292 тыс. тонн (или на 158 тыс. тонн больше прошлого года).