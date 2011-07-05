Минагропрод против введения пошлин на экспорт подсолнечного масла и ряда других культур

Министерство агарной политики против введения пошлин на экспорт подсолнечного масла, ряда зерновых и технических культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Позиция министерства по всем пошлинам, конечно, негативная. Мы понимаем, что это повлияет на рынок зерна и повлияет на перспективу развития производства зерновых. То есть наша позиция негативная», - заявил министр.

Он отметил, что на сегодня законопроект о введении пошлин на эти культуры Министерство аграрной политики и продовольствия Украины еще не согласовывало.

Как сообщал ряд СМИ, Министерство экономического развития и торговли Украины готовит проект закона «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о ставках вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур», которым, в частности, предлагается ввести экспортные пошлины на рожь, овес, гречиху и просо в размере 50% от таможенной стоимости товара. Экспортную пошлину на соевые бобы предлагается установить в размере 8%, но не менее 30 евро/т; семена рапса — 11%, но не менее 53 евро/т; подсолнечное масло — 10%, но не менее 90 евро/т. В проекте отмечается, что пошлины могут быть введены до 1 июля 2012 г.

На сегодня указанный проект документа еще не обнародован.