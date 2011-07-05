ВР планирует усилить контроль за использованием земельных ресурсов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (об усилении контроля за использованием земельных ресурсов).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 252 из 384 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О государственном контроле за использованием и охраной земель». В частности, государственный контроль за соблюдением стандартов и нормативов в области охраны земель осуществляет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам надзора (контроля) в агропромышленном комплексе.

Законопроектом определены полномочия центрального органа исполнительной власти по вопросам надзора (контроля) в агропромышленном комплексе в части сохранения плодородия почв. К ним принадлежит осуществление государственного контроля (досмотра) за соблюдением научно обоснованных севооборотов, внедрение которых предусмотрено проектами землеустройства; изменением показателей качественного состояния почв в результате проведения хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения; своевременным проведением предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности мероприятий по сохранению, воссозданию и повышению плодородия почв.

В соответствии с законопроектом, государственный контроль за соблюдением стандартов и нормативов в области охраны земель осуществляет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по вопросам надзора (контроля) в агропромышленном комплексе.

Данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «Об охране земель». Ими предусматривается, что государство осуществляет экономическое стимулирование мероприятий по охране и использованию земель и повышению плодородия почв землевладельцами и землепользователями путем компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям расходов, понесенных на выполнение мероприятий по повышению плодородия почв при условии позитивного баланса питательных веществ и возмещения землепользователями средств в государственный бюджет при отрицательном балансе.

Проектом закона предусмотрено, что нормативы показателей выноса питательных веществ урожаем сельскохозяйственных культур определяют уровень питательных веществ, которые тратятся растениями на формирование единицы продукции и оценку результатов ведения хозяйства и эффективности использования земельных ресурсов.

В законопроекте предусматривается, что в составе Государственного бюджета Украины образуется Государственный фонд экономического стимулирования повышения плодородия почв. Порядок образования и использования средств Государственного фонда экономического стимулирования повышения плодородия почв устанавливается Кабинетом министров Украины.