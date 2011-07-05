ВР отнесла торфяники к особо ценным землям

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно приведения в соответствие с Кодексом Украины о недрах)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено отнести к особо ценным землям торфяники, которые используются в качестве земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, предусмотрено, что земельные участки особо ценных земель, которые находятся в государственной или коммунальной собственности, могут изыматься (выкупаться) для добычи торфа.

От возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства освобождаются граждане и юридические лица в случае использования земельных участков для добычи торфа при условии возвращения земельных участков в состоянии, пригодном для использования в общественном производстве.