Из-за погодных условий в ряде областей снизится урожайность зерновых - Клюев

Из-за прошедших дождей в ряде областей Украины ухудшится урожайность колосовых зерновых культур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров Украины заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Прогнозируется ухудшение урожая озимой и яровой пшеницы в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях», - сказал он.

Вместе с этим вице-премьер отметил, что за счет улучшения состояния посевов кукурузы можно наверстать потери урожая от колосовых культур.

При этом А. КЛЮЕВ сообщил, что, по последним данным, урожай собран с 752 тыс. га и намолочено более 2,1 млн. тонн зерна.

Он также поручил Министерству аграрной политики и продовольствия уточнить прогноз урожая текущего года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в этом году в Украине посеяно 15,7 млн. га зерновых. Ожидаемый урожай зерновых – 45 млн. тонн против 39 млн. в 2010 году.