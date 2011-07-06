Клюев просит НБУ помочь пролонгировать кредиты аграриям. Их уже свыше 32 млрд.грн.
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ просит Национальный банк содействовать пролонгации кредитов, которые были взяты сельхозпроизводителями.
Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой к НБУ он обратился сегодня на заседании Кабинета министров.
«Хочу обратиться к Национальному банку Украины с просьбой содействовать пролонгации ранее предоставленных кредитов сельхозтоваропроизводителям и корпорациям, которые работают на сельхозрынке», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он отметил, что размер кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям, превысил 32 млрд. грн., в том числе на срок до 1 года – 12,3 млрд. грн.
При этом, по словам А.КЛЮЕВА, учитывая сложные погодные условия, некоторые коммерческие банки настаивают на досрочном возвращении кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям.