Клюев просит НБУ помочь пролонгировать кредиты аграриям. Их уже свыше 32 млрд.грн.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ просит Национальный банк содействовать пролонгации кредитов, которые были взяты сельхозпроизводителями.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой к НБУ он обратился сегодня на заседании Кабинета министров.

«Хочу обратиться к Национальному банку Украины с просьбой содействовать пролонгации ранее предоставленных кредитов сельхозтоваропроизводителям и корпорациям, которые работают на сельхозрынке», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что размер кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям, превысил 32 млрд. грн., в том числе на срок до 1 года – 12,3 млрд. грн.

При этом, по словам А.КЛЮЕВА, учитывая сложные погодные условия, некоторые коммерческие банки настаивают на досрочном возвращении кредитов, предоставленных сельхозпроизводителям.