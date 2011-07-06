Минфину поручено выделить Аграрному фонду весь объем средств для закупки зерна

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил Министерству финансов выделить Аграрному фонду весь объем средств для закупки зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручение Минфину обеспечить выделение средств для закупки зерна Аграрным фондом в полном объеме», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что на сегодняшний день затягивается работа по проведению тендеров по спотовым закупкам зерна.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ заявил, что Аграрный фонд 30 июня начинает проводить еженедельные тендеры по закупке зерна.

Он отметил, что тендеры будут проводиться по закупке пшеницы, ржи и гречихи.

«В целом Аграрный фонд, по нашим подсчетам, сможет купить дополнительно до 2 млн. тонн зерна», - сказал Н.БЕЗУГЛЫЙ. При этом он отметил, что закупки зерна будут проводиться в июле-октябре, и на сегодняшний день (29 июня) Аграрный фонд уже закупил по форвардным контрактам около 900 тыс. тонн зерна.