Кабмину поручено принять меры для удержания закупочных цен на зерно

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил правительству принять меры по недопущению снижения закупочных цен на зерно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

А.КЛЮЕВ отметил, что перед появлением зерна нового урожая закупочные цены на зерно в Украине резко снизились, и это ставит в неравные условия сельхозпроизводителей государства.

“У меня поручение Минагрополитики и Минэкономразвития принять дополнительные меры по удерживанию закупочных цен на внутреннем рынке зерна как минимум на безубыточном уровне”, - сказал вице-премьер.