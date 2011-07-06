Минагропрод пока не видит оснований для изменения прогноза урожая зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины на сегодняшний день не видит оснований для изменения прогноза урожая зерновых этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 6 июля, на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы на сегодняшний день пока еще не корректируем объемы валового производства зерна. Мы оставляем цифру в 45 млн. тонн.», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. В частности, он отметил, что урожай пшеницы ожидается в объеме 19,1 млн. тонн, ячменя – 8 млн. тонн, кукурузы на зерно – 15,5 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров Украины первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ заявил, что из-за прошедших дождей в ряде областей Украины ухудшится урожайность колосовых зерновых культур.

По данным Минагрополитики, в этом году в Украине зерновыми засеяно 15,7 млн. га. При этом ожидаемый урожай – 45 млн. тонн против 39 млн. в 2010 году.