Из-за дождей объем фуражного зерна увеличится на 15% - до 60%

В результате дождей в Украине качество зерна урожая текущего года ухудшится и объем фуражного зерна вырастет с ожидаемых 45% до 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Мы понимаем, что качество зерна ухудшится и часть зерновых будет переведена в фуражную группу... На сегодняшний день мы прогнозируем, что фуражного зерна будет около 60%, а продовольственного - 40%”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагрополитики, в этом году в Украине зерновыми засеяно 15,7 млн. га. Ожидаемый урожай – 45 млн. тонн против 39 млн. в 2010 году.