Аграрный фонд располагает 1,46 млн. тонн зерна пшеницы и ржи - Присяжнюк

На сегодняшний день Аграрный фонд располагает 1 млн. 460 тыс. тонн зерна пшеницы и ржи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 6 июля, на брифинге сообщил министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он уточнил, что Аграрный фонд провел форвардные закупки 900 тыс. тонн и остатки зерна 2009-2010 годов составляют 560 тыс. тонн.

“Таким образом, у нас есть 1 млн. 460 тыс. тонн пшеницы и ржи. Вместе с региональными фондами государство в резерве будет иметь 3 млн. тонн зерновых. Это достаточно рекордная цифра”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК. Он также отметил, что такой объем зерна в Аграрном фонде позволит отказаться от регулирования экспорта зерновых.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Николай БЕЗУГЛЫЙ заявил, что Аграрный фонд 30 июня начинает проводить еженедельные тендеры по закупке зерна.

Он отметил, что тендеры будут проводиться по закупке пшеницы, ржи и гречихи.