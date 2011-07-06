“Оболонь” расширяет линейку ТМ “Живчик”

Корпорация “Оболонь” начала выпуск нового безалкогольного соковместительного напитка “Живчик Вишня”.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, основой нового напитка стали вишневый сок и экстракт шиповника.

“Живчик Вишня” представлен в ПЕТ упаковке объемом 0,5 л., 1 л. и 2 л. Стоимость нового напитка на уровне основной линейки.

Cправка УНИАН. АО «Оболонь» – национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды Украины. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.

Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».