“Оболонь” расширяет линейку ТМ “Живчик”
13:59, 06 июля 2011Агро
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Корпорация “Оболонь” начала выпуск нового безалкогольного соковместительного напитка “Живчик Вишня”.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, основой нового напитка стали вишневый сок и экстракт шиповника.
“Живчик Вишня” представлен в ПЕТ упаковке объемом 0,5 л., 1 л. и 2 л. Стоимость нового напитка на уровне основной линейки.
Cправка УНИАН. АО «Оболонь» – национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды Украины. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 9 предприятий в регионах.
Основные бренды: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, Bitburger, «Десант», «Живчик», «Прозора».
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