ЕБА против экспортных пошлин на сельхозпродукцию

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена инициативой Министерства экономического развития и торговли Украины относительно введения экспортной пошлины на сельскохозяйственную продукцию (рожь, овес, гречиху, просо, рапс, сою), а также обложения произведенного в Украине подсолнечного масла экспортной пошлиной в размере 10%.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЕБА.

«Мы, выражая точку зрения аграрного сообщества страны, настаиваем на том, что экспортные пошлины на зерновые должны быть отмененные. Ассоциация подчеркивает, что потенциальное введение экспортной пошлины не может быть реализовано без предварительного исследования ситуации на рынке и консультаций с ведущими игроками аграрного сектора, что является крайне негативной тенденцией, которая может привести к нестабильности и дисбалансу аграрного рынка», - заявила исполнительный директор ЕБА Анна ДЕРЕВЯНКО.

«Введение экспортных пошлин, особенно на подсолнечное масло в размере 10% приведет к переходу от экспорта финального продукта переработки (подсолнечное масло) к экспорту сырья, которое будет выгодным для основных конкурентов Украины на мировом аграрном рынке. Таким образом, сработает эффект домино, который приведет к резкому уменьшению эффективности маслоперерабатывающих мощностей, сокращению количества инвестиций в данную отрасль и, соответственно, притока средств в бюджет страны от налогоплательщиков. ЕБА считает, что внедрение дополнительных ограничений экспорта зерна и подсолнечного масла является существенным дестабилизирующим фактором для инвестиционной привлекательности Украины, бизнес-климата и продовольственной безопасности страны, следовательно», - добавила она.

По мнению специалистов ассоциации, в случае принятия данной нормы будут нивелированы международные обязательства, которые взяла на себя Украина при вступлении во Всемирную торговую организацию, ухудшатся конкурентные условия и стабильность внутреннего рынка сельхозпродукции, а также будет нанесен вред репутации Украины, как основному экспортеру подсолнечного масла на мировом рынке. Кроме того, в ЕБА считают, что введение экспортной пошлины в размере 10% на подсолнечное масло повлечет ухудшение условий деятельности местных маслоперерабатывающих предприятий до критического уровня, поскольку увеличится экспорт сырья, то есть подсолнечных семян. «Упадок индустрии, которая является одной из самых перспективных в стране и является одной из конкурентоспособных отраслей Украины на мировом рынке, который демонстрирует наивысшие темпы развития, является недопустимым. Если будут введены экспортные пошлины, существенно уменьшится прилив иностранных инвесторов в отрасль и будет нанесен ущерб уже существующим инвесторам», - отмечают в ассоциации.

Уже введенные законом № 3387-VI от 19.05.2011 экспортные пошлины на ячмень, кукурузу и пшеницу «легли тяжелым грузом на плече фермеров в контексте текущей конъюнктуры рынка». «Следовательно, возможные нововведения относительно дополнительной экспортной пошлины на рапс, сою и подсолнечное масло вместе поставят под угрозу не только экспорт урожая сезона 2011-2012 и интересы игроков рынка, в частности, сельхозпроизводителей, но и развитие аграрной отрасли Украины в целом», - отмечают в ЕБА.

При этом в ассоциации считают, что предложенные Минэкономразвития 8% экспортная пошлина на сою и 11% на семена рапса являются необоснованными, из-за того, что спрос на производство данных культур для внутреннего пользования минимальный, и эти культуры являются почти исключительно ориентированными на экспорт. Кроме того, большое количество форвардных договоров на экспорт сои и рапса уже заключено, поэтому пошлина может нанести прямые убытки фермерам.

Как сообщал ряд СМИ, Министерство экономического развития и торговли Украины готовит проект закона «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на отдельные виды сельскохозяйственной продукции и о внесении изменений в Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и о ставках вывозной (экспортной) пошлины на некоторые виды зерновых культур», которым, в частности, предлагается ввести экспортные пошлины на рожь, овес, гречиху и просо в размере 50% от таможенной стоимости товара. Экспортную пошлину на соевые бобы предлагается установить в размере 8%, но не менее 30 евро/т; семена рапса — 11%, но не менее 53 евро/т; подсолнечное масло — 10%, но не менее 90 евро/т. В проекте отмечается, что пошлины могут быть введены до 1 июля 2012 г.

На сегодня указанный проект документа еще не обнародован.

Справка УНИАН. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) - неприбыльная организация, которая объединяет свыше 800 иностранных и отечественных компаний, которые работают на Украине. ЕБА была создана в 1999 году.