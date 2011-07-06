Харьковская область прогнозирует увеличение урожая гречихи в 3,5 раза - до 27 тыс. тонн

Харьковская областная государственная администрация прогнозирует, что урожай гречихи в регионе в этом году превысит 27 тыс. тонн, что в 3,5 раза больше по сравнению с показателями прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Виталий АЛЕКСЕЙЧУК.

Он уточнил, что в текущем году гречиха посеяна на площади 25,8 тыс. га.

В.АЛЕКСЕЙЧУК подчеркнул, что в будущем году проблем с обеспечением потребителей крупой гречихи не будет, и ее стоимость составит в пределах 10-12 грн./кг.

Как сообщал УНИАН, уборочная кампания в регионе еще не началась, однако южные районы области намерены приступить к уборке урожая в ближайшие дни.