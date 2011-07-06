Усилена ответственность за загрязнение лесов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за загрязнение лесов»

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 16 июня.

В соответствии с законом, повреждение леса стоковыми водами, химическими веществами, нефтью и нефтепродуктами, промышленными и коммунально-бытовыми выбросами, отходами, что вызывает его усыхание или заболевание, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено, что засорение лесов отходами влечет за собой наложение штрафа на граждан от 5 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.