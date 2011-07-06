Москва. Россия вводит запрет на ввоз семян из Египта.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО сказал сегодня, 6 июля, на пресс-конференции в Москве.

«Данные, которые мы получили дополнительно, дают нам основания закрыть еще растительную пищу из Египта», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

По его словам, запрет касается ввоза семян, ростков бобовых, свеклы, рукколы, гречихи, горчицы.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Евросоюз временно - до 31 октября - запретил импорт семян бобовых из Египта за подозрения в их причастности к вспышке кишечных заболеваний.

Кроме того, ЕС решил отозвать все уже ввезенные в Европу семена бобов из Египта в 2009-2010 году и уничтожить их.

Основанием для решения о прекращении импорта и отзыве ранее ввезенных семян стала опубликованный доклад Европейского агентства продовольственной безопасности.

Согласно этому документу, две вспышки кишечных заболеваний, вызванных палочкой E. coli, могли быть вызваны семенами бобов из Египта - в Германии и во французской провинции Бордо.

В 2010 году ЕС импортировал из Египта 49 тыс. тонн семян бобов на общую сумму 56 млн. евро.

Власти Германии впервые сообщили Еврокомиссии о вспышке заболеваний, связанных с палочкой E. Coli, 22 мая этого года.

За этот период в Европе от заболеваний, вызванных палочкой, погибли 48 человек, из них 47 - жители Германии и одна гражданка Швеции.