В Каховке возобновил производство завод по переработке сои

Завод по переработке сои в Каховке (ранее - ЗАО «Каховка Пром-Агро», Новая Каховка, Херсонская область) возобновил производство.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Херсонской облгосадминистрации Николай КОСТЯК на пресс-конференции в Херсоне.

В частности, по словам губернатора, он вместе с нынешним владельцем завода Дмитрием ФИРТАШЕМ принял участие в торжественном пуске производственных мощностей предприятия.

Также на пресс-конференции Н.КОСТЯК сообщил, что в личном разговоре Д.ФИРТАШ выразил готовность сделать в регионе крупные форвардные закупки соевого сырья для загрузки мощностей предприятия.

По словам губернатора, текущий урожай сои в Херсонской области ожидается на уровне 300 тыс. т, а потребности предприятия Д.ФИРТАША – 170-180 тыс. т.

Также, по словам Н.КОСТЯКА, указанное предприятие будет ориентировано на экспорт своей продукции.

Напомним, в апреле глава Херсонской ОГА Николай КОСТЯК договорился с известным украинским бизнесменом, акционером банка «Надра» Дмитрием ФИРТАШЕМ о возобновлении производства на заводе по переработке сои ЗАО «Каховка Пром-Агро»

Как сообщал УНИАН, представители «Каховка Пром-Агро» заявляли о попытке рейдерского захвата предприятия банком «Надра». Как сообщил партнер юридической фирмы «IMG Partners», в 2006 году банк выступил партнером по софинансированию открытия нового завода по производству специальных комбикормов, предоставив кредитную линию предприятию на сумму около 190 млн. грн. В августе 2009 года банк инициировал досрочное погашение кредитов.

В свою очередь банк «Надра» заявил, что "Каховка Пром-Агро" в течение 2009-2010 гг. не обслуживало предоставленный банком кредит и отказалось подписать соглашение о реструктуризации долга.

Справка УНИАН. ЗАО «Каховка Пром-Агро» основано в 2006 году. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и технических культур, на производстве нерафинированного масла.

«Каховка Пром-Агро» ввело в эксплуатацию маслоэкстракционный завод в Новой Каховке в апреле 2009 года.

По данным Системы раскрытия информации на фондовом рынке Украины, 100% акций ЗАО владеет компания Dancroft Holdings Limited (г. Никосия, Кипр).