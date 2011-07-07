Кабмин обязал торговлю обеспечить использование платежных средств для расчетов

Кабинет министров Украины обязал предприятия розничной торговли обеспечить возможность использования специальных платежных средств для расчетов за проданные товары (предоставленные услуги).

Это предусмотрено правительственным постановлением от 29 июня 2011 года №706, размещенном на официальном сайте Кабмина.

Данным документом вносятся изменения в постановление Кабмина от 15 июня 2006 года №833 «Об утверждении порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания населения».

Согласно новой редакции порядка осуществления торговой деятельности, он определяет общие условия торговой деятельности субъектов оптовой, розничной торговли, ресторанов, требования к торговым сетям и торговому обслуживанию покупателей, которые приобретают товары у предприятий, независимо от их формы собственности, физлиц-предпринимателей.