Закон о земкадастре не предусматривает системы доступа к банку данных о земле - эксперт

Проект Закона "О Государственном земельном кадастре" не предусматривает системы доступа граждан к банку данных о земле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в ходе круглого стола, посвященного проблемам рынка земли, руководитель ИРЦ "Реформирование земельных отношений в Украине" Максим ФЕДОРЧЕНКО.

"Каждое заинтересованное лицо могло бы получить полную исчерпывающую информацию включительно с именем собственника, однако на сегодня такого доступа не предусмотрено", - отметил он.

По мнению М.ФЕДОРЧЕНКО, свободный доступ к информации банка данных о земле является одним из важнейших при принятии данного законопроекта.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины (ВР) сегодня, 7 июля, приняла во втором чтении и в целом проект закона "О Государственном земельном кадастре", которым предусмотрено обновление базовых положений по ведению Государственного земельного кадастра, содержащиеся в действующем Земельном кодексе.