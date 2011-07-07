Верховная Рада приняла закон о Государственном земельном кадастре

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О Государственном земельном кадастре".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом проголосовали 260 народных депутатов из 367, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, их целевом назначении, ограничениях в их использовании, а также данные о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.

Государственный земельный кадастр ведется с целью информационного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц при регулировании земельных отношений; ресурсами; организации рационального использования и охраны земель; осуществлении землеустройства; проведении оценки земли; и ведении градостроительного кадастра, кадастров других природных ресурсов; платы за землю.

Кадастр ведется на электронных и бумажных носителях. В случае выявления расхождений между сведениями на электронных и бумажных носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.

Порядок ведения Государственного земельного кадастра определяется Кабинетом министров Украины в соответствии с требованиями данного закона, он является государственной собственностью.

Систему органов, которые осуществляют ведение Государственного земельного кадастра, составляют центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы.

В кадастр включаются такие сведения о картографической основе: состав сведений, которые отображаются на картографической основе; дата создания картографической основы; ведомости о лице, создавшем картографическую основу; масштаб (точность) картографической основы; система координат картографической основы.

Объектами Государственного земельного кадастра являются земли в пределах государственной границы Украины; в пределах территории административно-территориальных единиц; в использовании земель; участок.

Сведения кадастра являются официальными. Государственная регистрация земельного участка осуществляется при его формировании путем открытия Поземельной книги на такой участок.

Финансовое обеспечение ведения и функционирования Государственного земельного кадастра осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины, а также в том числе за счет взимания платы за внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра.

За внесение сведений в Государственный земельный кадастр, внесение изменений в них, предоставление сведений из Государственного земельного кадастра взимается плата. Перечень, размеры, порядок взимания и использования платы устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, кроме ряда пунктов.