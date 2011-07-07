В Тернопольской области ненастье уничтожило 959 га посевов

В Тернопольской области вследствие ненастья в начале июля уничтожено 959 га посевов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ в частности 785 га уничтожено градом в Борщевском районе, еще 174 га – в Пидволочисском. В Борщевском районе уничтожены посевы кукурузы, пшеницы, сои, рапса, в Пидволочисском – ярого ячменя, сахарной свеклы, гречихи.

«Град стебля ломал, раскалывал, кое-где посевы вымолотил с болотом», – рассказала М.ДЕРМАНСКАЯ.

Общая сумма ущерба, по ее данным, составляет 5 млн. грн. По всем фактам составлены акты, которые переданы в комиссии для назначения возмещений из районных бюджетов.