В Херсонской области в июне более всего подорожали фрукты

В Херсонской области в июне текущего года по сравнению с маем более всего подорожали фрукты, медицинские препараты и железнодорожные услуги, а подешевели – животные жиры, яйца и твердые сыры.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Херсонской области, на потребительском рынке региона в мае текущего года по сравнению с апрельскими показателями цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 0,2%.

Больше всего повысились цены на фрукты (на 1,7%), безалкогольные напитки (1,5%), макаронные изделия (1,4%). Также на 1,3% и 1,2% повысились цены на рыбу и рыбопродукты и мясные продукты соответственно.

На 0,5% подорожали молоко, хлеб и хлебопродукты.

В то же время более всего подешевели животные жиры (на 5,5%), яйца (на 3,1%), твердые сыры (на 2,6%), сахар (на 1,5%), овощи (на 1,1%) сливочное масло (на 0,7%).

Рост цен в транспортной сфере на 0,6% обусловлен подорожанием топливо и масел (на 0,8%). Также на 2% и 0,6% выросла стоимость услуг железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта соответственно.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 1% вызвано ростом цен на лейкопластыри (на 2,6%) и фармацевтическую продукцию (на 1,9%).

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, выросли на 0,9% за счет повышения цен на сжиженный газ (на 14,7%).

По данным облстата, индекс потребительских цен в июне 2011 года по области составлял 100,4%.