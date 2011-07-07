Почти 100% школьников употребляют спиртное – анонимный опрос в Киевской области

Почти 100% опрошенных школьников в возрасте от 14 до 16 лет, по результатам анонимного анкетирования, употребляют спиртное. Средний возраст первого употребления алкоголя - 12 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, такие данные были озвучены сегодня во время пресс-конференции при участии губернатора Анатолия ПРИСЯЖНЮКА, правоохранителей и общественности по поводу начала первого этапа пилотного проекта Комплексной программы профилактики злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психотропными веществами среди детей, подростков и молодежи «Киевщина - территория здорового образа жизни».

При этом среди опрошенных школьников 30% хотя бы раз в жизни пробовали наркотики, преимущественно «травку» или таблетки. Почти 10% периодически употребляют наркотики, большинство из них уже имеет сформированную зависимость.

В сообщении отмечается, что началу пилотного проекта программы, который был опробован в Васильковском районе, предшествовала большая аналитическая работа облгосадминистрации, милиции, педагогов, медиков и Всеукраинской благотворительной организации «За право на жизнь».

Новаторство программы заключается в комплексном подходе, она является долговременной и предусматривает восемь проектов.

На протяжении первого этапа ее реализации на лекциях и тренингах были задействованы около 500 учеников из 12 школ района в возрасте 14-16 лет и более 120 родителей.

Участники программы подчеркивают, что если раньше профилактика наркомании и алкоголизма распространялась исключительно на подростков «группы риска», то сегодня власть, правоохранители и общественность Киевской области объединились и работают одновременно с родителями, молодежью и учителями, что значительно более эффективно и более содержательно.

Так, отмечается к сообщении, недавно по инициативе председателя КОГА А.ПРИСЯЖНЮКА был создан первый в области Центр ресоциализации наркозависимой молодежи, в который лишь после первого этапа программы за помощью обратились около 50 наркозависимых и 70 родителей. Отныне какой-либо молодой человек, который хочет вылечиться от алкогольной или наркотической зависимости, может бесплатно пройти курс стационарной круглосуточной медицинской, психологической и правовой помощи. В центре работают профессиональные психологи, социальные работники, юристы. Психологическую и правовую помощь здесь могут получить и родители.

По словам А.ПРИСЯЖНЮКА, программа «Киевщина - территория здорового образа жизни» будет реализовываться не только в Васильковском районе, с нового учебного года этот опыт будет распространен на всей территории области.

«Преодолеть это зло самостоятельно невозможно, здесь власть, общественность и правоохранительные органы должны объединить свои усилия и действовать в едином ключе. На борьбу с наркоманией и алкоголизмом должно встать все общество, а здоровый образ жизни должен быть престижным и модным», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

Во время реализации программы свою помощь предложили более 100 волонтеров - школьники, студенты, работающая молодежь, которые прошли тренинг. В то же время, их количество постоянно увеличивается, и в ближайшее время для них будет проведена учеба с психологами, педагогами и социальными работниками. Цель тренинга – распространить здоровый образ жизни в подростковой и молодежной среде.