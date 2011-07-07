«Авангард» запустил первую очередь птицекомплекса по производству яиц в Хмельницкой области

Компания «Авангард», один из крупнейших производителей куриных яиц и яичных продуктов в Украине, завершила строительство первой очереди птицеводческого комплекса «Авис» в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Как говорится в сообщении компании, комплекс «Авис» - один из главных проектов, на реализацию которого холдинг «Авангард» привлек средства в ходе проведения первичного размещения акций компании «IPO» на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 года. Сообщается, что одновременно строится аналогичный комплекс «Чернобаевское» в Херсонской области.

Как заявила сегодня на открытии комплекса генеральный директор компании «Авангард» Наталия ВАСИЛЮК, эти проекты с закрытым циклом производства и поголовьем птицы на три миллиона каждый станут крупнейшими птицеводческими предприятиями на всем евразийском пространстве. При этом Н.ВАСИЛЮК сообщила, что компания приняла решение о дальнейшем существенном расширении «Ависа». Планируется увеличить поголовье курей-несушек до 5 миллионов голов.

Кроме того, комплекс будет иметь складские помещения, цех по убою курей мощностью переработки 6 тыс. голов в час, линию по сортировке и упаковке яиц мощностью 360 тыс. штук в час. Также тут будет построен комбикормовый завод мощностью 60 тонн кормов в час.

Кроме того, проект предусматривает строительство биогазового завода мощностью 20 МВт/ч, который будет перерабатывать куриный послед, генерируя тепло и электроэнергию. Данный завод позволит покрывать собственные потребности комплекса в электроэнергии на 100%, а также реализовывать часть избыточной энергии в национальную электросеть по «зеленому тарифу».

Н.ВАСИЛЮК сообщила, что строительство биогазового завода и увеличение производственных площадей планируется завершить до конца 2013 года.

Как уточнила Н.ВАСИЛЮК, инвестиции в оба проекта – «Авис» и «Чернобаевское» - составляют 500 млн. долларов, а запланированное увеличение мощностей удорожит проект всего лишь на 20%, поскольку для расширения производства будут использованы уже имеющиеся производственные площадки. При этом она отметила, что компания не планирует привлекать средства извне для реализации проекта по увеличению производства.

В целом, по информации компании, после полного введения в эксплуатацию комплексов «Авис» и «Чернобаевское» поголовье курей-несушек достигнет 28,9 млн. голов, а наращивание производственных мощностей даст возможность повысить производство яиц более чем на 50% - с сегодняшних 5,2 млрд. штук яиц в год до 7,2 млрд. штук яиц.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц (43% промышленного рынка яиц) в Украине и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.