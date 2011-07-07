«Авангард» увеличил производство яиц на 83% - до 2,9 млрд. штук

Компания «Авангард», один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам первого полугодия увеличил производство яиц на 83% против аналогичного периода 2010 года - до 2,9 млрд. штук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами генеральный директор компании Наталия ВАСИЛЮК.

Кроме того, за указанный период компания увеличила на 30% поголовье птицы – до 24,4 млн. голов.

По словам Н.ВАСИЛЮК, по итогам 2011 года компания планирует произвести 6 млрд. штук яиц и увеличить поголовье до 26,4 млн. голов птицы. Оборот компании по итогам 2011 года по оценкам Н.ВАСИЛЮК составит 600 млн. долларов, а маржинальная EBITDA составит 44-45%.

Справка УНИАН. "Авангард" – одна из крупнейших агропромышленных компаний Украины, специализирующаяся на производстве куриных яиц и яичных продуктов.

По итогам 2010 г. занимает 26% рынка яиц (43% промышленного рынка яиц) в Украине и 79% рынка яичных продуктов страны. Предприятия компании расположены в 14 регионах Украины и в Автономной Республике Крым.

В результате IPO на Лондонской фондовой бирже в мае 2010 г. компания привлекла 200,2 млн. долл. В октябре 2010 г. компания разместила еврооблигации на сумму 193,5 млн. долл. со сроком погашения 29 октября 2015 г.