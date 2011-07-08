В субботу в столице состоится десять сельскохозяйственных ярмарок

9 июля в Киеве состоится десять сельскохозяйственных ярмарок, где будут широко представлены фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление внутренней торговли и бытового обслуживания населения КГГА.

Ярмарки пройдут: в Голосеевском районе на ул. Голосеевской, 10-14; в Дарницком районе на просп. Григоренко, 32-Д; в Деснянском районе на ул. Сабурова (от ул. Бальзака до просп. Маяковского); в Днепровском районе на ул. Труда; в Оболонском районе на ул. Лайоша Гавро, 1-9; в Печерском районе на пл. Леси Украинки, 1; в Подольском районе на ул. Светлицкого, 25; в Святошинском районе на ул. Семашко, 21; в Соломенском районе на ул. Комарова, 28; в Шевченковском районе на ул. Воровского, 1-7.

На ярмарках потребителям в широком ассортименте будут предложены разнообразные продукты питания почти из всех регионов Украины. По данным мониторинга, продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.