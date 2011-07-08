В Черновцах в воскресенье депутаты будут соревноваться в приготовлении борща

В воскресенье, 10 июля, в Черновцах в рамках «Петровской ярмарки» в парке имени Тараса Шевченко состоится Фестиваль борща, во время которого в приготовлении этого традиционного украинского блюда будут соревноваться депутаты областного и городского советов.

Борщи, приготовленные депутатами, смогут бесплатно попробовать все желающие.

Как сообщила УНИАН представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина ЖУК, две команды депутатов будут готовить разные борщи: украинский классический борщ с мясом и борщ с грибами и фасолью по-гуцульски. Жюри фестиваля, которое определит лучший борщ, возглавит губернатор Черновицкой области Михаил ПАПИЕВ.

По новой традиции Фестиваля борща, все борщи будут готовиться с йодированной солью - чтобы сделать их не только вкусными, но и максимально полезными для здоровья. К борщу будут подаваться пампушки, также испеченные с использованием йодированной соли. Обогащенная йодом соль по вкусу такая же, как обычная, и никак не влияет на цвет или запах готовых блюд, но очень полезна для здоровья.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) приветствовал инициативу организаторов Фестиваля борща и пекарни «Чоботар» по использованию йодированной соли для приготовления блюд и выпечки хлеба, поскольку в условиях естественного йододефицита в Украине обогащенная йодом соль является неотъемлемой составляющей здорового питания.

Фестиваль борща будет проходить в рамках большой международной Петровской ярмарки, во время которой представители ресторанного хозяйства Черновцов будут готовить также блюда венгерской, еврейской, молдавской и других национальных кухонь. Однако эти блюда будут продаваться.

Мероприятие начнется в воскресенье, 10 июля, в 11.00 в Парке культуры и отдыха имени Т.Шевченко. Фестиваль проходит при поддержке Черновицкого городского совета, председателя Черновицкой ОГА М.ПАПИЕВА и главного управления АПК Черновицкой области.

Справка УНИАН. Организаторы презентуют Фестиваль борща в разных регионах Украины, где собирают местные рецепты борща, проводят развлекательные программы, соревнования по приготовлению избранных рецептов борща и бесплатные дегустации. В перспективе фестиваль планирует выйти на международный уровень. Миссия фестиваля - популяризация украинской кухни и национальных традиций, а также активизация внутреннего туризма и привлечение туристических потоков в Украину.

Традиционная «Петровская ярмарка» проводится в Черновцах с 1786 года. Современная ярмарка возобновилась около десяти лет назад и ежегодно собирает до 700 товаропроизводителей из всей Украины и соседних стран: Румынии, Польши, Молдовы. Количество посетителей ярмарки достигает 60 тысяч человек. В этом году, кроме многочисленных выставок-продаж, во время ярмарки будут проходить Фестиваль борща и Праздник национальных кухонь, турнир на звание «Богатырь года», Парад женихов, праздничный концерт и другие развлекательные мероприятия. Организаторами Петровской ярмарки выступают Черновицкая городская государственная администрация и Черновицкая торгово-промышленная палата.