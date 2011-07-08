Завтра в Украине будет от 8 до 32° тепла

В субботу, 9 июля, в разных уголках Украины будет от 8 до 32° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в западных, а днем и в северных и центральных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, на западе в отдельных районах шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью - 13-18°, на побережье морей - до 22°, днем - 24-29°, в южной части и в Закарпатье - 28-32°; в Карпатах ночью - 8-13° тепла, днем - 14-19°.

По Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 13-18°, днем - 24-29°.

По г. Киеву переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 15-17°, днем - 26-28°.

8 июля температура воды в Азовском море - 23-25°, в Черном море - 20-23°, (в районе Ялты, Алушты и Феодосии - 17-19°); в Днепре возле Киева - 20°.