В Днепропетровской области в июне подорожали хлеб и фрукты

В Днепропетровской области в июне 2011 г. подорожали хлеб и фрукты, подешевели - молоко, яйца и овощи.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке области в июне т.г. хлеб подорожал на 2,8%, фрукты – на 1,3%. Цены на макаронные изделия выросли на 1%. Рыба, мясо и мясопродукты подорожали в рамках 0,5%- 0,4%.

Алкогольные напитки подорожали на 1,9%.

При этом за указанный период подешевели молоко - на 5,2%, овощи - на 4,9%, яйца - на 7,6%, животные жиры - на 15%, масло и сыры на 2,2%.

Тарифы на услуги ЖКХ в целом в июне сократились на 0,2%.

Тарифы на услуги транспорта в регионе выросли на 1,9%, в основном, вследствие увеличения стоимости транспортных услуг на 3,3% и бензина на 0,5%.

Услуги в сфере охраны здоровья в целом подорожали на 1,4%, санаторно-курортные путевки – на 5%. Также зафиксирован рост цен в рамках 0,2%-0,7% на услуги ресторанов и отелей, на бытовую технику и одежду.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Днепропетровской области в июне т.г. составил 99,8%, за 6 месяцев – 105,6%.