В Кировоградской области в июне подешевела капуста

В Кировоградской области в июне 2011 года наиболее существенно подорожали фрукты (на 4%), подешевела капуста (на 60,8%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом, по сравнению с предыдущим месяцем в области в июне 2011 года на 0,7-4% подорожали кондитерские изделия и мука, маргарин и другие растительные жиры, безалкогольные напитки, шоколад, мороженое и фрукты.

На 1,3-10,7% подешевело мясо и мясопродукты, сыр и творог, масло, продукты переработки зерновых, кисломолочная продукция, сметана, молоко, животные жиры.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 0,4%.

В июне 2011 года цены на транспорт выросли на 0,3%, за счет повышения стоимости топлива и горюче-смазочных материалов на 0,8%, а также пассажирских железнодорожных перевозок на 1,6%.

В сфере охраны здоровья произошло повышение стоимости фармацевтической продукции на 0,4%, санаторно-курортных услуг - на 3,3%.

Услуги дошкольного и начального образования повысились на 2,4%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива увеличились на 0,1%, в том числе стоимость твердого топлива выросла на 0,9%, товаров по содержанию жилья – на 0,6%

Справка УНИАН. В Кировоградской области в июне 2011 года индекс потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,4%, с начала года – 105,2%.