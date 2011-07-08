Аграрии намолотили 3,8 млн. тонн зерна – Минагропрод

В Украине по состоянию на пятницу, 8 июля, ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1,3 млн. га (12%), намолочено 3,8 млн. тонн зерна при урожайности 28,4 ц/га (в 2010 г. - 24,4 ц/га).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Сообщается, что озимый ячмень обмолочен на площади 804 тыс. га (67%), намолочено 2,2 млн. тонн зерна при урожайности 27,9 ц/га (в 2010 г. - 23,9 ц/га). Озимая пшеница обмолочена на площади 411 тыс. га (6%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при урожайности 32,2 ц/га (в 2010 г. - 27,1 ц/га). Яровой ячмень обмочен на площади 79 тыс. га (3%), намолочено 177 тыс. тонн зерна при урожайности 22,6 ц/га (в 2010 г. - 23,9 ц/га).

Горох обмочен на площади 42 тыс. га, намолочено 56 тыс. тонн зерна, урожайность 13,2 ц/га (в 2010 г. - 17 ц/га). Озимый рапс обмочен на площади 176 тыс. га, намолочено 203 тыс. тонн зерна при урожайности 11,5 ц/га (в 2010 г. - 14,5 ц/га).

Отмечается, что массовое разворачивание уборочной кампании сдерживается неблагоприятными погодными условиями. Собирательные работы на сегодня проводятся в 16 регионах.

Как сообщал УНИАН, в текущем году к сбору подлежит 12,4 млн. га ранних зерновых и зернобобовых культур и рапса (в том числе пшеницы – 6766 тыс. га; ячменя – 3814 тыс. га; ржи – 290 тыс. га; овса – 295 тыс. га; гороха – 280 тыс. га; рапса – 912 тыс. га). По прогнозам министерства, производство зерновых и зернобобовых культур в текущем году ожидается на уровне 45 млн. тонн (на 6 млн. тонн больше 2010 года), в том числе пшеницы – 19,1 млн. тонн (на 2,3 млн. тонн больше), ячменя – 8,2 млн. тонн (на 260 тыс. тонн меньше), гречихи – 292 тыс. тонн (или на 158 тыс. тонн больше прошлого года).