В Украине уменьшился уровень распространенности табакокурения - доклад ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения обнародовала Третий Отчет относительно глобальной табачной эпидемии, из которого вытекает, что в Украине с 2006 года постепенно снижается уровень табакокурения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, по стандартизированному показателю распространенности курения среди взрослых в 2006 году (45%) Украина занимала четвертое место в мире, уступая лишь Греции, Науру и России.

В 2009 году этот показатель уменьшился до 32%, и теперь Украина делит 24-29 места вместе с Непалом, Испанией, Сербией, Тунисом и Соломоновыми островами (из 147 стран, по которым есть данные).

Наивысшие показатели распространенности курения в 2009 году (40% или больше) имели такие страны как Греция (52%), Австрия (46%), Россия (42%), Албания и Босния и Герцеговина, а также маленькие тихоокеанские страны Кирибати, Науру, Самоа и Папуа - Новая Гвинея.

По стандартизированному показателю распространенности курения среди мужчин в 2006 году (65%) Украина уступала лишь России, а в 2009 году этот показатель уменьшился до 50%, и теперь Украина делит 14-17 места вместе с Латвией, Литвой и Малайзией. А в некоторых странах все еще курят больше половины мужчин, например, в России (59%), Грузии (57%), Китае (51%).

Отчет ВОЗ свидетельствует, что увеличение уровня табачных акцизов, информационные и другие мероприятия контроля над табаком, которые проводились в Украине в последние годы, запрещение курения в поездах и других общественных местах, были эффективными для уменьшения распространенности курения.

Полное запрещение рекламы табака, обеспечение выполнения законодательства по защите людей от табачного дыма, последующее повышение табачных акцизов, организация системы помощи в прекращении курения способны и в дальнейшем уменьшать его распространенность.

В Отчетах ВОЗ приводятся данные по общей распространенности курения, то есть учитываются и те курильщики, которые курят не каждый день.

Для обеспечения сравнения стран, которые имеют разную возрастную и гендерную структуру населения, проведена стандартизация данных.

В Отчете также приведены оригинальные (не стандартизированные) показатели общей распространенности курения, которые для Украины в 2009 году составляли 50% для мужчин, 11% для женщин и 29% для всего населения старше 15 лет.