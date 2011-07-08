В Польше разоблачили схему поставок спирта из Украины

Варшава. Контрольно-ревизионное управление Польши (NIK) выявило нелегальную схему поставок технического спирта из Украины, который использовался для производства алкоголя, в результате чего польскому бюджету нанесен ущерб около 2,8 миллиардов злотых (1$=2,7 PLN).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба NIK, ссылаясь на результаты проверки работы пункта пропуска „Медыка-Шегини” (Львовская область) за 2005-2007 годы.

Польские контролеры выявили, что таможенники противоправно применили к техническому этиловому спирту, который поставлялся из Украины как жидкость для незамерзания автомобильных стекол, нулевую ставку акциза.

NIK отметил, что этот спирт содержал „технический загрязнитель”, который очень легко было вывести из его состава, что позволяло использовать спирт для производства алкоголя.

По данным контролеров, за три года только через один пункт пропуска в Польшу попало около 40 тысяч тонн такого спирта.

NIK отметил, что применение нулевой ставки акциза делало возможным принятое еще в 2004 году распоряжения Министерства финансов, которое ни один из министров не изменил, несмотря на сигналы о возможных правонарушениях при поставках технического спирта.

Представитель польской контрольной службы Збигнев МАТВЕЙ сказал УНИАН, что выявленный ущерб является одним из самых больших за последние годы, но не стал комментировать, сколько такого алкоголя могло попасть в Польшу через все пункты пропуска.

По данным профсоюза таможенников Celnicy PL, которые приводит в своем рапорте NIK, ежегодно в Польшу по такой схеме могло попадать даже 80 миллионов тонн технического спирта, что означает около миллиарда евро ущерба за счет неоплаченного акциза и НДС.

„Дело из года в год позволяло получать огромные незаслуженные прибыли для нечестных предпринимателей и преступников за счет все больших потерь бюджета”, - отметил председатель профсоюза Славомир СИВЫ.

Он добавил, что на польский рынок может ежегодно попадать 40 млн. тонн технического спирта, что составляет 30-40% легального оборота алкоголя в стране.

NIK передал результаты своего расследования в польскую прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, по данным украинского Госкомстата, в прошлом году украинские компании поставили в Польшу товаров почти на 2 миллиарда долларов, в то время, как польские в Украину почти на 3 миллиарда.

Польская пограничная служба в прошлом году выявила контрабандных товаров на около 50 миллионов долларов, более половины из которых - сигареты.

Справка УНИАН. На польско-украинской границе, которая является границей Украины с 27 государствами Евросоюза, действует 6 автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска.