Ученые определили штамм бактерии E.coli, которая вызвала эпидемию на севере Франции
Французские ученые определили штамм бактерии E.coli (кишечная палочка), которая вызвала эпидемию на севере Франции, что позволит им улучшить диагностику болезни и выработать методы ее лечения, заявили сотрудники Института имени Луи Пастера в Лилле.
Как передает РИА «Новости», в середине июня в Лилле на севере Франции были госпитализированы семеро детей с симптомами кишечной инфекции, вызванной бактерией кишечной палочки E.coli. По данным регионального отделения министерства здравоохранения Франции, у детей началась сильная кровавая диарея после употребления в пищу бифштексов производства компании SEB, купленных в крупной сети супермаркетов Lidl. Позднее было установлено, что речь идет о штамме бактерии, который отличается от опасной инфекции в Германии, унесшей жизни более 40 человек.
Исследователи института и частной компании Genes Diffusion смогли расшифровать геном штамма "0157" еще 1 июля - через три дня после того, как им доставили образец бактериологической культуры из больницы, где госпитализирован ребенок.
С начала эпидемии на севере Франции было выявлено 18 случаев гемолитико-уремического синдрома, причем 12 заразившихся детей до этого ели замороженное зараженное мясо. Шестеро детей остаются в больнице, двое из них находятся в тяжелом состоянии.